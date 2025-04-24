نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيرسك توقع اتفاقية استراتيجية مع ACO وشركتا Sungrow وTongwei… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 24 أبريل 2025 05:11 مساءً - رنا ممدوح _ وقع المكتب العربي الاستشاري (ACO) بالتعاون مع شركتي التكنولوجيا العالميتين Sungrow وTongwei، اتفاقية إطار استراتيجية مع شركة إيرسك لحلول الطاقة المتجددة لتطوير مجموعة من مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 75 ميجاوات في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتضع هذه الاتفاقية أسس شراكة طويلة الأمد ترتكز على الاستفادة من وحدات الطاقة الشمسية عالية الكفاءة من Tongwei، وحلول العاكسات الكهربائية وتخزين الطاقة المتقدمة من Sungrow، مع قيام ACO بدور الشريك المحلي والمسؤول عن دمج الأنظمة.

وستسهم هذه المشاريع بشكل مباشر في تحقيق رؤية مصر 2030، عبر زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني ودعم جهود الدولة نحو خفض انبعاثات الكربون.

وقالت المهندسة آية زناتي، رئيس مجلس إدارة شركة المكتب العربي الاستشاري ACO:” من خلال هذا التعاون الاستراتيجي، نؤكد التزامنا بتقديم مشاريع طاقة متجددة بمعايير عالمية تسرع من انتقال مصر إلى مستقبل مستدام”.

وذكرت:” تعزز شراكتنا الممتدة لست سنوات مع شركة Sungrow، والتي شهدت تنفيذ العديد من مشاريع الطاقة الشمسية بنجاح، سواء على مستوى المشروعات الكبرى أو الصناعية والتجارية، مع تكييف الحلول بما يتناسب مع مناخ مصر ومتطلبات شبكتها الكهربائية”.

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وبدوره، علق المهندس أندرو دانيال، رئيس مجلس إدارة شركة إيرسك لحلول الطاقة المتجددة (IRSC) قائلا: “تعكس هذه الشراكة رؤيتنا المشتركة نحو تمكين المجتمعات عبر حلول طاقة مستدامة، ومن خلال دمج الخبرات العالمية مع التنفيذ المحلي، نهدف إلى تحقيق تأثير حقيقي ودعم مكانة مصر الريادية في قطاع الطاقة المتجددة.”

وأكد، أن هذه الشراكة تعد نموذجا لتبني التكنولوجيا النظيفة داخل القطاع الصناعي المصري، ونتطلع إلى المزيد من التعاون مع الشركات العالمية لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.

وقال مصطفى عبد المنعم، مدير منطقة شمال أفريقيا في شركة Sungrow Power Supply : “تُعد مصر حجر الأساس في استراتيجية Sungrow الإقليمية، وتعكس هذه الاتفاقية مع شركتي ACO وIRSC التزامًا مشتركًا بتوفير حلول طاقة موثوقة وقابلة للتوسع وجاهزة للمستقبل، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لمصر ورؤيتها طويلة المدى في مجال الاستدامة.”

من جانبه، أكد هارفي زانغ، مدير المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة Tongwei: “ننظر إلى السوق المصري باعتباره بوابة رئيسية لنشر حلول الطاقة الشمسية المتطورة في المنطقة، ومن خلال هذه الشراكة نؤكد التزامنا بتوفير تقنيات عالية الكفاءة تسهم في تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، ودعم رؤية مصر في تحقيق أمن الطاقة والتنمية المستدامة”.