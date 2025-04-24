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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرة التخطيط تبحث مع رئيس دولة سنغافورة جهود دفع التنمية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 24 أبريل 2025 11:12 صباحاً - دوت الخليج_ التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، ثارمان شانموجاراتنام، رئيس دولة سنغافورة، خلال فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وشهد اللقاء تأكيد على العلاقات القوية التي تجمع جمهورية مصر العربية، ودولة سنغافورة، كما عبر رئيس سنغافورة، عن تقديره للشراكة المميزة مع مصر واعتزامه زيارة مصر قريبًا في سياق توطيد الشراكة بين البلدين على مختلف الأصعدة.
من جانبها استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها مصر لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للاستثمارات والطاقة المتجددة واللوجستيات والتجارة، فضلًا عن الإجراءات التي تنفذها الحكومة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتشجيع الاستثمارات، وتحقيق نمو مستدام بقيادة القطاع الخاص في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حرص مصر على تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية مع دولة سنغافورة.
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