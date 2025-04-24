نعرض لكم الان تفاصيل خبر إدارة ترامب تدرس خفض الرسوم الجمركية على الصين إلى بين 50%… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 24 أبريل 2025 10:11 صباحاً - سي إن بي سي_ تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض رسومها الجمركية الباهظة على الواردات من الصين، في بعض الحالات بأكثر من النصف، في محاولة لتهدئة التوترات مع بكين التي أضرت بالتجارة والاستثمار العالميين، وفقاً لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مصادر مطلعة يوم الأربعاء 23 أبريل.

وذكرت المصادر أن ترامب لم يتخذ قراراً نهائياً بعد، وأن المناقشات لا تزال غير محسومة، وأن هناك عدة خيارات مطروحة.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، للصحيفة، إنه من المرجح أن تنخفض الرسوم الجمركية على الصين إلى ما بين 50% و65% تقريباً.

وكانت إدارة ترامب علقت الرسوم الجمركية المتبادلة التي أعلنت فرضها على العديد من الدول في الثاني من أبريل، لمدة 90 يوماً، باستثناء الصين، التي رفعت عليها الولايات المتحدة الرسوم عدة مرات لتصل إلى 145%، وهو ما ردت عليه الصين برسوم انتقامية وصلت في مجملها إلى 125% بالإضافة إلى إجراءات أخرى.

كما تدرس إدارة ترامب اتباع نهج متدرج مماثل للنهج الذي اقترحته لجنة مجلس النواب المعنية بالصين أواخر العام الماضي: فرض رسوم بنسبة 35% على السلع التي لا تعتبرها الولايات المتحدة تهديداً للأمن القومي، ورسوم بنسبة 100% على الأقل على السلع التي تُعتبر استراتيجية لمصالح أميركا، وفقاً لبعض المصادر.

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واقترح مشروع القانون تطبيق هذه الرسوم تدريجياً على مدى خمس سنوات.

وبحسب وكالة ، قال ترامب، يوم الأربعاء: “سنبرم اتفاقاً تجارياً عادلاً مع الصين”.

ويأتي ذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي أمس الثلاثاء بأنه مستعد لخفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية، مؤكداً أن الرسوم الجمركية البالغة 145% التي فرضها على الصين خلال ولايته الثانية ستنخفض. وأضاف: “لكنها لن تصل إلى الصفر”.

ولاقى هذا التطور ترحيباً من المستثمرين الذين شعروا بالقلق من التحركات العدوانية للبيت الأبيض في الأسابيع الأخيرة.

يوم الثلاثاء، كشف وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، لمستثمرين خلال اجتماع مغلق، عن توقعه “تهدئة” في الحرب التجارية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية والصين في “المستقبل القريب جداً”، وفقاً لما ذكره أحد الحاضرين لشبكة CNBC.

وقال وزير الخزانة الأميركي، في قمة للمستثمرين من القطاع الخاص في العاصمة الأميركية واشنطن استضافها بنك جي بي مورغان تشيس JPMorgan Chase: “الخطوات التالية مع الصين هي أنه لا أحد يعتقد أن الوضع الراهن مستدام” مع بقاء معدلات الرسوم الجمركية عند مستوياتها الحالية.

وفي وقت لاحق اليوم الأربعاء، قال بيسنت إن “هناك فرصة لإبرام صفقة تجارية كبرى” بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف الوزير خلال محاضرة له في معهد التجارة والتمويل الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن: “إذا أرادوا إعادة التوازن، فلنفعل ذلك معاً”.

من جانبها، أشارت الصين، يوم الأربعاء، إلى انفتاحها على محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، رغم تحذير بكين من أنها لن تتفاوض في ظل التهديدات المستمرة من البيت الأبيض.

وفي دوائر صنع القرار في الصين، اعتُبرت تصريحات ترامب يوم الثلاثاء بمثابة إشارة إلى تراجعه، وفقاً لما نقلته وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة على الأمر.