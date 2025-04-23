وزير قطاع الأعمال: نتطلع إلى شراكات صناعية واستثمارية مع…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أبريل 2025 10:14 مساءً - دوت الخليج_ استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفير صالح موطلو شن، سفير جمهورية تركيا لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجالات الصناعة والاستثمار وتبادل الخبرات، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في شركات قطاع الأعمال العام وبحث فرص الشراكة بين الشركات التابعة للوزارة والشركات التركية، في عدد من المجالات ومن بينها صناعات الغزل والنسيج والأسمدة والورق والفنادق.

رحب المهندس محمد شيمي، في مستهل اللقاء، بالسفير التركي والوفد المرافق مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين مصر وتركيا، والحرص على تعزيز التعاون مع الجانب التركي بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التنمية الاقتصادية في البلدين.

وأشار شيمي إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والمتاحة في مختلف قطاعات ومجالات عمل الشركات التابعة للوزارة، مؤكدًا الانفتاح على التعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي والترحيب بمزيد من الاستثمارات التركية في السوق المصرية.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى التسهيلات والحوافز التي توفرها الدولة للمستثمرين.

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من جانبه، أعرب السفير صالح موطلو شن، سفير جمهورية تركيا لدى جمهورية مصر العربية، عن تطلع بلاده لتوسيع آفاق التعاون مع مصر، مشيداً بالإصلاحات الاقتصادية في مصر والإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الأعمال العام المصري والفرص الاستثمارية الواعدة للتعاون في عدد من المجالات، واهتمام الشركات التركية بتوسيع نطاق استثماراتها في مصر.

كما تم الاتفاق على تنظيم لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات من الجانبين، فضلاً عن تنظيم زيارات ميدانية لرجال الأعمال الأتراك لعدد من المصانع والشركات التابعة للوزارة، بهدف استكشاف فرص التعاون الاستثماري.