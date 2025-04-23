مال وأعمال

الضرائب تنفي فرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» بالموازنة…

0 نشر
0 تبليغ

  • الضرائب تنفي فرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» بالموازنة… 1/9
  • الضرائب تنفي فرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» بالموازنة… 2/9
  • الضرائب تنفي فرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» بالموازنة… 3/9
  • الضرائب تنفي فرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» بالموازنة… 4/9
  • الضرائب تنفي فرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» بالموازنة… 5/9
  • الضرائب تنفي فرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» بالموازنة… 6/9
  • الضرائب تنفي فرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» بالموازنة… 7/9
  • الضرائب تنفي فرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» بالموازنة… 8/9
  • الضرائب تنفي فرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» بالموازنة… 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر الضرائب تنفي فرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» بالموازنة… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أبريل 2025 07:11 مساءً - أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا صحة لفرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/ 2026.

predco_adv_2021

وأكدت في بيان اليوم، أن «السكر» ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة الواردة بالقانون 67 لسنة 2016.

E-Bank

وأوضحت المصلحة أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/ 2026، المعروض حاليًا على مجلس النواب لا يتضمن أي نص أو بند يُقر فرض ضريبة على السكر، وأن ما يتم تناوله إعلاميًا في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.

NTRA 2022
contact_04-2025

وأهابت مصلحة الضرائب المصرية، بكل وسائل الإعلام تحري الدقة، والتحقق من أى معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها.

AYADY

تابعنا على | Linkedin | instagram

بنك التعمير والاسكان
BonatMisr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الضرائب تنفي فرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» بالموازنة… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا