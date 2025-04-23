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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الضرائب تنفي فرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» بالموازنة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أبريل 2025 07:11 مساءً - أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا صحة لفرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/ 2026.
وأكدت في بيان اليوم، أن «السكر» ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة الواردة بالقانون 67 لسنة 2016.
وأوضحت المصلحة أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/ 2026، المعروض حاليًا على مجلس النواب لا يتضمن أي نص أو بند يُقر فرض ضريبة على السكر، وأن ما يتم تناوله إعلاميًا في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.
وأهابت مصلحة الضرائب المصرية، بكل وسائل الإعلام تحري الدقة، والتحقق من أى معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها.
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