نعرض لكم الان تفاصيل خبر يونيلفر تؤكد التزامها بتعزيز استثماراتها في مصر وتوسيع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أبريل 2025 07:11 مساءً - محمد أحمد _ أكد جيم يوكسيل، المدير العام لشركة “يونيلفر” لمنطقة شمال إفريقيا وبلاد الشام والعراق، حرص الشركة على تعزيز استثماراتها في مصر، موضحاً أن السوق المصرية تعد من أهم الأسواق الاستراتيجية لخطط الشركة في المنطقة.

وأشار يوكسيل، خلال لقائه مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى التزام “يونيليفر” بتوسيع طاقتها الإنتاجية، وتعزيز صادراتها، وتقديم منتجات عالية الجودة للسوق المصري والأسواق المجاورة.

من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب أهمية التعاون المثمر مع شركة “يونيليفر” في تعزيز حركة الاستثمار وزيادة فرص التشغيل، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة تواكب المتغيرات العالمية.

وأشاد الوزير بالدور الحيوي الذي تلعبه “يونيليفر” في دعم صناعات المنتجات الغذائية ومنتجات العناية الشخصية في السوق المصري، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة للاستثمار في مصر في قطاعات متنوعة تدعم خطط التنمية المستدامة.

ولفت الخطيب إلى أهمية دعم الصناعة المحلية من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، مؤكدًا أن التوسع في مشروعات التصنيع الغذائي يسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

تابعنا على | Linkedin | instagram

كما أثنى الوزير على نجاح “يونيليفر” في تعزيز إنتاجها داخل مصر وتوسيع نشاطها في المنطقة، مشددًا على أن الشركة تُعد نموذجًا رائدًا للاستثمار المسؤول الذي يراعي الجوانب البيئية والمجتمعية.

وأضاف الخطيب أن تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الكبرى يسهم في تحسين بيئة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين، وتقديم حوافز تنافسية.

وأشار إلى أن الحكومة تدعم خطط “يونيلفر” للتوسع في السوقين المصري والإفريقي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تدفقات استثمارية متزايدة في مختلف القطاعات.

وأعرب الوزير عن تقديره لدور “يونيليفر” في دعم الاقتصاد المصري من خلال مشروعاتها الإنتاجية والمجتمعية، معتبرًا الشركة شريكًا استراتيجيًا في جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، لاسيما من خلال دعمها لمبادرات المسؤولية المجتمعية ومشروعات الشباب.

كما أشار إلى أهمية التوسع في التصدير إلى الأسواق الإفريقية، في ضوء الاتفاقيات التجارية الموقعة مع دول القارة، موضحًا أن السوق الإفريقي يمثل فرصة استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص، وأن الحكومة تعمل على تسهيل حركة التجارة البينية، وتحفيز الشركات على التوسع خارجيًا.

ولفت الخطيب إلى أهمية تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية لتيسير وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، مؤكدًا أن الحكومة تنفذ خطة لإنشاء مراكز لوجستية في عدد من الدول الإفريقية، وأن ربط الموانئ المصرية بالموانئ الإفريقية من شأنه تعزيز حركة التبادل التجاري بين مصر ودول القارة.

و أشاد الوزير بدور الشركات متعددة الجنسيات في دعم الصادرات المصرية وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن الحكومة تُثمن التزام هذه الشركات بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في مختلف عملياتها.