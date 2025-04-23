مال وأعمال

وزير المالية: تطورات التجارة العالمية تخلق بيئة أعمال…

0 نشر
0 تبليغ

  • وزير المالية: تطورات التجارة العالمية تخلق بيئة أعمال… 1/9
  • وزير المالية: تطورات التجارة العالمية تخلق بيئة أعمال… 2/9
  • وزير المالية: تطورات التجارة العالمية تخلق بيئة أعمال… 3/9
  • وزير المالية: تطورات التجارة العالمية تخلق بيئة أعمال… 4/9
  • وزير المالية: تطورات التجارة العالمية تخلق بيئة أعمال… 5/9
  • وزير المالية: تطورات التجارة العالمية تخلق بيئة أعمال… 6/9
  • وزير المالية: تطورات التجارة العالمية تخلق بيئة أعمال… 7/9
  • وزير المالية: تطورات التجارة العالمية تخلق بيئة أعمال… 8/9
  • وزير المالية: تطورات التجارة العالمية تخلق بيئة أعمال… 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: تطورات التجارة العالمية تخلق بيئة أعمال… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أبريل 2025 06:14 مساءً - أكد أحمد كجوك وزير المالية أن تطورات التجارة العالمية تخلق بيئة أعمال أفريقية تنافسية للصادرات وجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

predco_adv_2021

وأعرب الوزير، في لقائه مع يوسف مورانجوا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الرواندي، على هامش مشاركتهما في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، عن التطلع لدفع الاستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص المصري والرواندي في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يلبي طموحات البلدين ويحقق المصالح المشتركة ويعزز من الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.

E-Bank

وأوضح أننا حريصون على تبادل الخبرات فى بناء سياسات مالية متوازنة تحفز النشاط الاقتصادي وتضمن الاستقرار والانضباط المالي.

NTRA 2022
contact_04-2025

وقال كجوك، إن الوضع الاقتصادي الراهن يفرض تسريع وتيرة التكامل الأفريقي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يساعد فى تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة حجم التجارة وخلق فرص استثمارية جديدة.

AYADY

تابعنا على | Linkedin | instagram

بنك التعمير والاسكان
BonatMisr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير المالية: تطورات التجارة العالمية تخلق بيئة أعمال… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا