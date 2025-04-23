عاجل.. القومية للأنفاق تتعاقد مع “دي بي السويدي”…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أبريل 2025 05:14 مساءً - وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على قيام الهيئة القومية للأنفاق بالتعاقد مع شركة “دي بي السويدي” لتشغيل النقل السككي الكهربائي – مصر”، وذلك لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة.

جدير بالذكر، أن الخط الأول يبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بطول 660 كم، والخط الثاني يبدأ من الفيوم وحتى بني سويف ثم إلى أبو سمبل بطول 1100كم، والخط الثالث يبدأ من قنا حتى الغردقة ثم إلى سفاجا بطول 225 كم.