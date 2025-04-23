- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. القومية للأنفاق تتعاقد مع “دي بي السويدي”… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أبريل 2025 05:14 مساءً - وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على قيام الهيئة القومية للأنفاق بالتعاقد مع شركة “دي بي السويدي” لتشغيل النقل السككي الكهربائي – مصر”، وذلك لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة.
جدير بالذكر، أن الخط الأول يبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بطول 660 كم، والخط الثاني يبدأ من الفيوم وحتى بني سويف ثم إلى أبو سمبل بطول 1100كم، والخط الثالث يبدأ من قنا حتى الغردقة ثم إلى سفاجا بطول 225 كم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. القومية للأنفاق تتعاقد مع “دي بي السويدي”… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.