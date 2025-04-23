الحكومة: تطبيق فوري لتوجيهات الرئيس السيسي باستبدال الرسوم…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أبريل 2025 04:16 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة ستعمل على الفور على تطبيق توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح.

وأشار خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إلى السعي المستمر لتحقيق سهولة في أداء الأعمال للمستثمرين المحليين والأجانب، من خلال تيسير وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.

ولفت رئيس الوزراء إلى استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ولاسيما في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجه العالم بأسره ومصر، ومحاولة التقليل من تداعيات هذه التحديات على اقتصادنا الوطني.