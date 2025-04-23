هاباج لويد: إلغاء 30% من رحلات الشحن من الصين إلى أمريكا

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أبريل 2025 04:16 مساءً - العربية نت _ أعلنت شركة هاباج لويد الألمانية للشحن، عن إلغاء ما يقارب 30% من رحلات الشحن المتجهة من الصين إلى أمريكا.

وبحسب منظمة التجارة العالمية فإن التجارة العالمية في السلع قد تنخفض بنسبة 1.5% من حيث الحجم في عام 2025، وذلك تبعا لسياسة التعريفات الجمركية التي ينتهجها ترامب. كما توقعت المنظمة انهيار حجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة بنسبة 81%.

وقالت شركة “هاباج لويد” الألمانية إنها لم تشهد “أي تغيير في (مسارات) المحيط الأطلسي” لكنها سجلت “انخفاضا هائلا في الصين”، قابلته “زيادة كبيرة في الطلب في جنوب شرق آسيا”.

وفي مذكرة لعملائها، قالت مجموعة بوسطن الاستشارية “Boston Consulting Group”، إنها تتوقع انخفاضا حادا في التجارة بين الصين والولايات المتحدة وزيادة في التجارة داخل “الجنوب العالمي” الذي يتكون من دول ناشئة وبلدان مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا).