وزير المالية: تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أبريل 2025 02:10 مساءً - كشف أحمد كجوك وزير المالية أن الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص، تعزز تنافسية الاقتصاد المصري بمبادرات محددة الأهداف فى إطار زمنى محدد، مشيرا أنه تم تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية.

الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربعة المقبلة

وأكد كجوك أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربعة المقبلة، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصادى آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.

مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جيدة جدًا ومطمئنة

وقال وزير المالية في مائدة مستديرة لأكثر من 60 مستثمرًا بدعوة من مؤسسة «مورجان ستانلي» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جيدة جدًا، ومطمئنة، وتدفعنا لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو.

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الحفاظ على تحقيق فائض أولي وخفض العجز الكلي للموازنة وتقليل أعباء وخدمة ومعدلات الدين

أضاف أنه لأول مرة، نضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالي والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من «وثيقة الموازنة»، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وخفض العجز الكلى للموازنة، وتقليل أعباء وخدمة ومعدلات الدين للناتج المحلي.

ملتزمون بأسقف دين «الحكومة العامة».. والاستثمارات العامة.. والضمانات

وأكد كجوك أننا ملتزمون بأسقف دين «الحكومة العامة»، والاستثمارات العامة، والضمانات، لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.

وأوضح أننا نتبنى نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبي بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة مع المستثمرين، مشددًا على أننا نعمل بكل جهد لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق حالة من الثقة واليقين والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.