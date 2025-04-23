اقتصادية قناة السويس تبحث مع موانئ أبوظبي التكامل في سلاسل…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أبريل 2025 12:18 مساءً - قام وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بزيارة عدد من المنشآت الحيوية التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والمجموعة، وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون في مجالات تطوير المواني والمناطق الاقتصادية.

بدأت الجولة بزيارة ميناء خليفة الذي تملكه وتديره مجموعة موانئ أبوظبي، وتم عَقد لقاء مع جوليان دولاند سكيرمي، رئيس الشؤون الإدارية بقطاع المواني بالمجموعة، وخالد العامري، مدير إدارة العمليات التشغيلية للمحطات بميناء خليفة، حيث تم تقديم عرض تعريفي حول منظومة عمل الميناء ومكوناته ضمن الكتلة اللوجستية للمواني، أعقبه جولة ميدانية بالميناء ومنشآته.

وفي هذا السياق، أكد وليد جمال الدين سعي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لبناء شراكات استراتيجية مع مختلف الكيانات التي حققت نماذج أعمال ناجحة، انطلاقًا من الإيمان بأهمية التكامل الإقليمي، وتبادل الخبرات، حيث تمثل المنطقة الاقتصادية بوابة لوجستية وصناعية عالمية تربط بين الشرق والغرب، وتوفر فرصًا واعدة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم بفضل موقعها الاستراتيجي، وتكامل بنيتها التحتية، والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين في المواني والمناطق الصناعية.

وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نفذت خطة طموحة لتطوير موانيها التابعة، شملت تحديث البنية التحتية، وتوسيع الأرصفة، وزيادة الطاقة الاستيعابية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بما يعزز من قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

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كما توجه الوفد أيضًا إلى مدينة خليفة الصناعية (كيزاد – KEZAD) التابعة لمجموعة موانئ أبو ظبي، والتي تقع بالقرب من ميناء خليفة، وذلك لمناقشة سبل التعاون في مجالات إدارة المناطق الصناعية والخدمات اللوجستية، حيث قام الوفد بجولة ميدانية تعريفية بالمنطقة تخللها شرح موسع حول آليات العمل داخلها.

وشملت الزيارة أيضًا اجتماعًا موسعًا مع شركة (نواتوم – Noatum) للخدمات اللوجستية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، والتي تمتلك خبرة تتجاوز 60 عامًا في هذا المجال، حيث تم التباحث حول سبل التكامل في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية بين الجانبين.

جدير بالذكر، أن هذه الزيارة تأتي لبدء الخطوات التنفيذية لتفعيل مذكرة التفاهم التي وقعتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع مجموعة موانئ أبوظبي في نوفمبر 2024؛ لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية المتكاملة التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كم2 بنظام حق الانتفاع.