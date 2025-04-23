نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترامب يفكر في خفض الرسوم الجمركية على الصين بشكل كبير من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أبريل 2025 12:18 مساءً - العربية نت _ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم أن يكون “لطيفاً للغاية” مع الصين في أي محادثات تجارية، وإن الرسوم الجمركية ستنخفض إذا توصل البلدان إلى اتفاق، في إشارة إلى أنه قد يتراجع عن موقفه المتشدد تجاه بكين في ظل تقلبات السوق.

يوم الثلاثاء، قال ترامب في واشنطن، عقب تصريحات سابقة لوزير الخزانة سكوت بيسنت بأن أزمة الرسوم الجمركية غير مستدامة: “ستنخفض بشكل كبير، لكنها لن تصل إلى الصفر”. وأضاف ترامب: “سنكون لطيفين للغاية، وسيكونون لطيفين للغاية، وسنرى ما سيحدث”.

وأضاف ترامب أيضاً أنه لا يرى حاجة للقول إنه “سيتعامل بحزم” مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وأنه لن يُثير خلال المناقشات مسألة كوفيد-19، وهي قضية حساسة سياسياً في بكين. وكان البيت الأبيض قد أطلق مؤخراً موقعاً إلكترونياً أشار إلى أن الفيروس جاء من مختبر في الصين، مما أثار حفيظة الدبلوماسيين الأمريكيين.

تأتي تعليقات ترامب في الوقت الذي تضررت فيه الأسهم وسندات الخزانة الأمريكية بشدة منذ فرضه رسوماً جمركية شاملة في 2 أبريل، ثم إعلانه لاحقاً عن إعفاء لمدة 90 يوماً لمعظم الدول. ولا تزال الرسوم الجمركية البالغة 145% التي فرضها ترامب على الصين هذا العام سارية، على الرغم من أنه استثنى أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية الشائعة.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك “ناتيكسيس” أليسيا غارسيا هيريرو: “ترامب في حالة ذعر بسبب هبوط الأسواق واستمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية”. وأضافت: “إنه بحاجة إلى صفقة سريعة. الصين ليست بحاجة إلى تقديم أي شيء كبير في مثل هذه الظروف”.

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ولم ترد الصين رسمياً على تعهد ترامب بالتعامل “بلطف”، لكن وسيلة الإعلام “كايليان” وصفت ذلك بأنه “مؤشر على أن ترامب بدأ بالفعل في تخفيف موقفه من سياساته الجمركية المميزة”.

وأشارت بكين في وقت سابق من هذا الشهر إلى أنها تريد أن ترى عدداً من الخطوات من إدارة ترامب قبل الموافقة على أي مناقشات، وخاصة كبح جماح التصريحات المهينة الصادرة عن أعضاء حكومته.

تشمل الشروط الأخرى موقفاً أميركياً أكثر اتساقاً واستعداداً لمعالجة مخاوف الصين بشأن العقوبات الأمريكية وتايوان، وفقاً لما نقلته “بلومبرج” عن شخص مطلع على تفكير الحكومة الصينية.

وأضاف هذا الشخص أن بكين تريد أيضاً من الولايات المتحدة تعيين مسؤول رئيسي للمحادثات يحظى بدعم الرئيس، ويمكنه المساعدة في إعداد اتفاق يمكن لترامب وشي توقيعه عند لقائهما.

وكانت بكين قد أعربت سابقاً عن استيائها من تعليقات نائب الرئيس جيه دي فانس حول “الفلاحين الصينيين”، حيث وصفها أحد الدبلوماسيين بأنها “جاهلة وغير محترمة”.