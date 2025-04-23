نعرض لكم الان تفاصيل خبر انخفاض أسعار الذهب بعد تراجع ترامب عن تهديده بإقالة رئيس… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أبريل 2025 12:18 مساءً - وكالات _ انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعدما تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديده بإقالة رئيس الفيدرالي جيروم باول، مبدياً تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، مما أثّر سلباً على جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 3346.52 دولاراً للأونصة، بينما هبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 1.9% إلى 3352.80 دولاراً.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى “أواندا” لرويترز، إن تلميحات ترامب بشأن استئناف المفاوضات مع الصين وتراجعه عن لهجته الحادة تجاه باول، شكّلت ضغوطاً على أسعار الذهب.

الدولار والأسهم يعاودان الارتفاع

ارتفع الدولار والأسهم الأمريكية مجدداً بعد تصريحات ترامب، التي خفّف فيها من حدة تهديداته تجاه الفيدرالي، عقب أيام من انتقاده لعدم خفض معدلات الفائدة. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى جعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

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وأبدى ترامب تفاؤله بإمكانية خفض “كبير” للرسوم الجمركية على الواردات الصينية، في حال التوصل إلى اتفاق تجاري، لكنه شدد على أن الاتفاق لن يُخفّض الرسوم إلى “الصفر”.

من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد يتراجع، غير أن المفاوضات مع بكين لم تبدأ بعد، متوقعاً أن تكون “مضنية”.

الذهب يهبط بعد تسجيله قمة تاريخية

وكان الذهب قد بلغ أمس الثلاثاء مستوى قياسياً جديداً هو الثامن والعشرون خلال هذا العام، مسجّلاً 3500 دولاراً للأونصة للمرة الأولى في تاريخه.

ويرى “جي.بي مورجان” أن أسعار الذهب قد تتجاوز حاجز 4000 دولاراً للأونصة خلال العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والتجارية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.5% إلى 32.67 دولاراً للأونصة، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.2% إلى 956.53 دولاراً، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 933.72 دولاراً.