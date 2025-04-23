نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع أسعار النفط بنحو 2% عند التسوية بعد العقوبات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أبريل 2025 12:18 مساءً - سي إن بي سي_ صعدت أسعار النفط بنحو 2% خلال تعاملات يوم الثلاثاء 22 أبريل، عند التسوية بعد مساهمة العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، وصعود أسواق الأسهم في اندلاع موجة تعافي من عمليات بيع حادة خلال تعاملات يوم الاثنين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.18 دولار أو 1.78% إلى 67.44 دولار للبرميل عند التسوية.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.23 دولار أو 1.95% لتسجل عند التسوية 64.31 دولار للبرميل، بحسب وكالة .

عقوبات أمريكية على إيران

يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على أحد أقطاب شحن الغاز الطبيعي والنفط الخام الإيرانيين سيد أسد الله إمام جمعة وشبكته التجارية، وذلك تزامناً مع مواصلة واشنطن محادثاتها مع طهران بشأن البرنامج النووي الإيراني.

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وذكر الشريك في شركة Again Capital، ومقرها نيويورك، جون كيلدوف، إنه رغم إحراز المفاوضات الأميركية الإيرانية تقدماً مؤخراً، فقد ينعكس عدم توصل الطرفين إلى اتفاق بشكل سلبي قوى على صادرات طهران من النفط في ظل تشديد الولايات المتحدة لعقوباتها.

وقال كيلدوف: “إما التوصل إلى اتفاق نووي أو ستحاول الولايات المتحدة خفض تدفقات النفط الإيرانية إلى الصفر”.

صعود الأسهم في وول ستريت

وذكر المحلل بشركة Mizuho، روبرت يوغر، أن صعود أسواق الأسهم، وهو ما يشير إلى ارتفاع الإقبال على المخاطرة، وفر أيضاً دعماً لأسعار النفط.

وشهدت تعاملات يوم الثلاثاء صعود الأسهم في وول ستريت، مع تركيز المستثمرين على أرباح الشركات بعد تسبب انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحادة لرئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول إلى عمليات بيع حادة خلال تعاملات الاثنين.

وتراجع الخامان الأمريكي وبرنت بما يزيد عن 2% خلال تعاملات يوم الاثنين مع إحراز تقدم في المحادثات بين واشنطن وطهران، إلى جانب بيع الأسهم في وول ستريت.

في الوقت نفسه، كشفت وثائق حصلت عليها وكالة أن وزارة الاقتصاد في روسيا خفضت توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت للعام الحالي بحوالي 17% مقارنة بتوقعات سابقة صدرت في شهر سبتمبر الماضي.

وفي هذه الأثناء، كشف استطلاع أولي لوكالة ، يوم الاثنين، عن توقعات بانخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية الأسبوع الماضي، مع ترجيح زيادة المخزونات من نواتج التقطير، وذلك قبل صدور التقريرين الأسبوعيين من معهد البترول الأميركي وإدارة معلومات الطاقة في البلاد.