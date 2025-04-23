نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد يخفض معدل نمو الشرق الأوسط إلى 3% في 2025 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أبريل 2025 09:14 صباحاً - سمر السيد _ توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل نمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 3% في العام الجاري تقفز إلى 3.5% في العام المقبل، مشيرًا إلى أنه كان قد سجل 2.4% في العام الماضي 2024.

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وتشير أحدث نسخة من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي اليوم، إلى أن توقعاته الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط خلال العامين الجاري والمقبل أقل بواقع 0.6 نقطة مئوية، و0.4 نقطة مئوية عن نظيرتها الصادرة يناير الماضي، على التوالي.

ورجح الصندوق أيضًا تراجع معدل التضخم لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 11.1% في العام الجاري مقابل 14.4% في العام الماضي، تصل إلى 9.9% في العام المقبل 2026.

وحسبما كشف الصندوق، من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد العالمي من 3.3% في العام الماضي 2024 إلى 2.8% في العام الجاري 2025، قبل أن يتعافى إلى 3% في العام المقبل 2026.

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وتعد هذه المعدلات أقل من نظيرتها الصادرة خلال شهر يناير الماضي، بمقدار 0.5 نقطة مئوية لعام 2025، و0.3 نقطة مئوية لعام 2026، مع تعديلات بخفض معدل نمو جميع البلدان تقريبًا.

وبموجب توقعات صندوق النقد، تُعد هذه التخفيضات واسعة النطاق في بلدان العالم، وتعكس إلى حد كبير الآثار المباشرة للتدابير التجارية الجديدة وآثارها غير المباشرة من خلال تداعيات الروابط التجارية، وتزايد حالات عدم اليقين، بجانب تراجع الشعور بالتحسن الاقتصادي.

وبيَّن الصندوق أن تأثير التعريفات الجمركية على معدل النمو الاقتصادي العالمي في المدى القصير يختلف باختلاف البلدان، وحسب العلاقات التجارية، وشكل القطاعات الصناعية، واستجابات السياسات، وفرص تنويع التجارة.

وتضم بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى كل من أفغانستان، والجزائر، أرمينيا وأذربيجان والبحرين وجيبوتي ومصر وجورجيا وجمهورية إيران الإسلامية والعراق والأردن، كازاخستان، والكويت، وجمهورية قيرغيزستان، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، وعمان، وباكستان.

بجانب بلدان قطر، والمملكة العربية السعودية، والسودان، والصومال، وقطر، والمغرب، وموريتانيا، والمغرب، وسوريا، طاجيكستان، تونس، تركمانستان، الإمارات العربية المتحدة، أوزبكستان، الصومال، قطر، الكويت، لبنان، المغرب، موريتانيا، والضفة الغربية وغزة، واليمن.