وزير التموين: 576 مليون جنيه استثمارات للجنة العامة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أبريل 2025 09:14 صباحاً - محمد أحمد_ أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن حجم الاستثمارات التي تنفذها اللجنة العامة للمساعدات بالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الأجانب بلغ نحو 576 مليون جنيه.

وأكد وزير التموين خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة للوزارة، على أهمية تعميق الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات اللجنة، مشيرًا إلى أن حجم هذه الاستثمارات يعكس ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين في البيئة الاستثمارية المصرية، وكذلك في الدور الذي تضطلع به اللجنة في تهيئة مناخ ملائم لتنفيذ المشروعات التنموية.

وأضاف فاروق أن الوزارة تحرص على تعظيم الاستفادة من آليات التعاون الدولي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، إلى جانب دعم تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة بما يسهم في تحقيق أولويات التنمية المستدامة.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع أبرز إنجازات اللجنة خلال الفترة الأخيرة، مشيدًا بالدور الفعال الذي تقوم به في تنسيق جهود التعاون مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص، بما يسهم في دعم البرامج التنموية ذات الأولوية.

وأوضح أن اللجنة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من المساعدات الخارجية عبر توجيهها إلى مشروعات ذات أثر مباشر ومستدام، لا سيما في قطاعات الأمن الغذائي، ودعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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كما إطّلع فاروق خلال الاجتماع على عدد من الملفات الاستراتيجية، من بينها خطة اللجنة للتوسع في الشراكات الدولية، وآليات تسهيل وتعزيز القطاع الخاص في تصميم وتنفيذ المبادرات التنموية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وشدد وزير التموين في ختام الاجتماع على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التكامل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.