نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد يثبت توقعاته لمعدل البطالة في مصر عند 7.7% في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 22 أبريل 2025 10:14 مساءً - سمر السيد _ ثبت صندوق النقد الدولي توقعاته الصادرة اليوم لمعدل البطالة في مصر عند 7.7% للعامين الماليين الجاري 2024/ 2025، والمقبل 2025/ 2026، مقابل 7.4% قدرها للعام المالي الماضي 2023/2024.

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ويبدأ العام المالي في مصر من أوائل يوليو ، وينتهي أواخر يونيو من كل عام.

وأصدر الصندوق اليوم أحدث نسخة من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وذلك في إطار انطلاق اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تستضيفها العاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة من 21 وحتى 26 أبريل الجاري.

وتشير الإحصاءات الحكومية الرسمية، إلى أن معدل البطالة في مصر حاليًا يبلغ نحو 6.4%، وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري في تصريحات صحفية أواخر شهر مارس الماضي، إن هذا المعدل يعد من أقل النسب التي شهدتها البلاد منذ أكثر من 20 عامًا.

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ووفقًا لبيانات نتائج بحث القوى العاملة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء منتصف شهر فبراير الماضي ، بلغ عدد المتعطلين 2.130 مليون شخص، خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 6.4% من إجمالي قوة العمل موزعة بين (1.042 مليون من الذكور و1.088 مليون من الإناث)، مقابل 2.159 مليون متعطل في الربع السابق عليه بانخفاض قدره 29 ألف متعطل وبنسبة 1.3%..

وتستهدف وزارة العمل إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للتشغيل» بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في الفترة المقبلة، والتي تتضمن وضع خطة شاملة لمكافحة البطالة، وزيادة فرص التشغيل في مصر.

وتأتي هذه الاستراتيجية ضمن سعي الحكومة لتحفيز سوق العمل من خلال تقديم خدمات ومحفزات متكاملة، وتوفير معلومات دقيقة وموثوقة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في جهود القضاء على البطالة.

كما تخطط الحكومة من خلال هذه الاستراتيجية تدريب مليون شاب سنويًا مع القطاع الخاص في ذلك.

وتعتمد الاستراتيجية على 8 محاور رئيسية تشمل توثيق السياسات المتعلقة بسوق العمل، توفير محفزات وخدمات التشغيل، تقليص معدلات البطالة، بالإضافة إلى توحيد الخطط والبرامج الحكومية في وثيقة شاملة تتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.