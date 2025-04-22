مال وأعمال

الذهب يسجل أعلى مستوى له.. وسعر الأونصة يتجاوز 3420 دولارا

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  • الذهب يسجل أعلى مستوى له.. وسعر الأونصة يتجاوز 3420 دولارا 8/9
  • الذهب يسجل أعلى مستوى له.. وسعر الأونصة يتجاوز 3420 دولارا 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يسجل أعلى مستوى له.. وسعر الأونصة يتجاوز 3420 دولارا من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 22 أبريل 2025 10:10 صباحاً - سي إن بي سي_ سجّلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق، الإثنين، مدعومة بتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، وتصاعد المخاوف من ركود اقتصادي محتمل بفعل الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، ما عزّز الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.8% ليصل إلى 3420.51 دولاراً للأونصة، كما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 2.9% إلى 3428.40 دولار للأونصة.

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الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات

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وتزامن صعود الذهب مع انخفاض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، مما زاد من جاذبية المعدن النفيس لحائزي العملات الأخرى، وأدى إلى مزيد من التدفقات نحو الذهب كأداة للتحوّط.

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وفي تطوّر جديد يعكس تصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، عادت طائرة “بوينغ 737 ماكس” كانت مخصصة لشركة طيران صينية إلى الولايات المتحدة أمس، في ظل احتدام الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمر الأسبوع الماضي بفتح تحقيق في إمكانية فرض رسوم جمركية جديدة على واردات المعادن الأساسية، في خطوة تصعيدية تهدف إلى الضغط على الصين، التي تُعد لاعباً رئيسياً في هذا القطاع.

الذهب يرتفع بأكثر من 27% منذ بداية العام

وبفضل مكانته كأداة للتحوّط من التضخم وتقلبات الأسواق، ارتفع الذهب بأكثر من 27% منذ بداية العام، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تدهور اقتصادي عالمي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 32.63 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 0.2% إلى 969.20 دولاراً، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.3% ليصل إلى 959.20 دولاراً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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