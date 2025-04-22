مال وأعمال

مد فترة صرف المنحة الإضافية على بطاقات التموين حتى نهاية…

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  • مد فترة صرف المنحة الإضافية على بطاقات التموين حتى نهاية… 1/9
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  • مد فترة صرف المنحة الإضافية على بطاقات التموين حتى نهاية… 3/9
  • مد فترة صرف المنحة الإضافية على بطاقات التموين حتى نهاية… 4/9
  • مد فترة صرف المنحة الإضافية على بطاقات التموين حتى نهاية… 5/9
  • مد فترة صرف المنحة الإضافية على بطاقات التموين حتى نهاية… 6/9
  • مد فترة صرف المنحة الإضافية على بطاقات التموين حتى نهاية… 7/9
  • مد فترة صرف المنحة الإضافية على بطاقات التموين حتى نهاية… 8/9
  • مد فترة صرف المنحة الإضافية على بطاقات التموين حتى نهاية… 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر مد فترة صرف المنحة الإضافية على بطاقات التموين حتى نهاية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 22 أبريل 2025 09:13 صباحاً - محمد غريب_ أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بمد فترة صرف السلع الخاصة بالمنحة الإضافية للمستحقين على بطاقات التموين حتى نهاية شهر مايو 2025، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف كامل مستحقاتهم من المنحة خلال شهري مارس وأبريل، وذلك في إطار حرص الوزارة على التيسير على المواطنين، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية.

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ويأتي قرار المد في ضوء المتابعة المستمرة لمنظومة صرف السلع التموينية والمنحة الإضافية، وحرص الوزارة على ضمان حصول كل مستحق على الدعم الإضافي المقرر له، وبما يعزز من استقرار الأحوال المعيشية للأسر المستحقة للدعم.

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وسيتم الصرف خلال شهر مايو بنفس الضوابط والأسس التي نص عليها التوجيه الوزاري الصادر من الدكتور الوزير، كما تستمر عملية تسليم السلع الإضافية من مخازن شركتي الجملة إلى المنافذ التموينية بشكل منتظم، حيث يُسمح للتجار بالاستعاضة من المخازن دون التقيد بعدد مرات الاستعاضة شهريًا، بما يضمن توافر السلع واستمرارية صرف المنحة بسلاسة في كافة المنافذ.

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ودعت الوزارة المواطنين المستفيدين من المنحة علي بطاقات الدعم التوجه إلى المنافذ التموينية خلال شهر إبريل وشهر مايو لصرف مستحقاتهم من المنحة الإضافية قبل نهاية الفترة المحددة.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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