نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يهبط 3% وسط مؤشرات على تقدم في محادثات أمريكا وإيران من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 22 أبريل 2025 09:13 صباحاً - سي إن بي سي_ انخفضت أسعار النفط نحو 3%، اليوم الاثنين، بدعم من مؤشرات على تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار قلق المستثمرين من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى رياح اقتصادية معاكسة تقلص الطلب على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.84 دولار أو 2.7% إلى 66.12 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 3.2% عند التسوية يوم الخميس.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.73 دولار أو 2.7% إلى 62.95 دولار للبرميل بعد أن زاد 3.54 بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة. وكان يوم الخميس هو آخر يوم للتسوية الأسبوع الماضي بسبب عطلة “الجمعة العظيمة”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة للغاية مع إيران، بعد يومين من انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات بشأن البرنامج النووي لطهران.

في السياق، قال هاري تشيلينجيريان، رئيس قسم الأبحاث في أونيكس كابيتال “تبدو المحادثات الأمريكية الإيرانية إيجابية نسبيا، مما يسمح بالبدء في التفكير في إمكانية التوصل إلى حل… النتيجة المباشرة هي أن الخام الإيراني لن يختفي من السوق”.

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وأضاف أن الأسواق تشهد أيضاً انخفاضاً في السيولة بسبب عطلة عيد القيامة، وهو ما قد يؤدي إلى تحركات كبيرة في الأسعار.

أجواء إيجابية في الملف النووي

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على البدء في وضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل، وذلك بعد محادثات وصفها مسؤول أميركي بأنها حققت “تقدماً جيداً للغاية”.

يأتي التقدم في المناقشات النووية في أعقاب عقوبات إضافية فرضتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي شملت مصفاة صينية خاصة قالت واشنطن إنها تعالج النفط الخام الإيراني. وزادت العقوبات الضغط على طهران في خضم المحادثات.

وتعرضت الأسواق لضغوط اليوم الاثنين بعد أن وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات لرئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول بعد انتقادات مماثلة الأسبوع الماضي.

وارتفعت أسعار الذهب إلى قمة جديدة، وهو ما عزاه محللون إلى تزايد التوتر في أسواق الطاقة بسبب المخاوف بشأن الطلب.

وخسرت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت أكثر من واحد بالمئة لكل منها.

وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب “الشعور بتجنب المخاطرة في السوق بسبب الأسهم يدفعنا إلى الانخفاض اليوم”.

الانخفاض مستمر

بدوره، اعتبر يب جون رونج المحلل الاستراتيجي للسوق في آي.جي أنه “لا يزال الاتجاه العام يميل نحو الانخفاض، إذ يبدو أن المستثمرين يجدون صعوبة في إقناع أنفسهم بتحسن توقعات العرض والطلب، لا سيما في ظل تأثير الرسوم الجمركية على النمو العالمي وارتفاع إمدادات أوبك+”.

ولا يزال من المتوقع أن ترفع مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء من بينهم روسيا، إنتاجها بمقدار 411 ألف برميل يومياً بداية من مايو، لكن بعض الزيادة المرتقبة قد يعوضها تخفيض من دول تجاوزت في السابق حصصها المتفق عليها.

وأظهر استطلاع رأي أجرته في 17 أبريل أن المستثمرين يعتقدون أن سياسة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تباطؤ ملحوظ في الاقتصاد الأميركي في العامين الجاري والمقبل، مع اقتراب متوسط ​​احتمال حدوث ركود خلال الاثني عشر شهراً القادمة من 50%.

والولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم

ويترقب المستثمرون صدور عدد من البيانات الأمريكية خلال الأسبوع الجاري للخروج بمؤشرات حول الوضع الاقتصادي، ومن بينها مؤشر مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات لشهر أبريل.