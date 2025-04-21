نعرض لكم الان تفاصيل خبر «آي صاغة»: أسعار الذهب تواصل تعزيز مكاسبها وعيار 21 يسجل… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 21 أبريل 2025 08:07 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، بقيمة 90 جنيها، ليسجل عيار 21 مستوى 4875 جنيها، وبلغ الجنيه الذهب 39 ألف جنيه.

جاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية لتلامس مستوى قياسي جديد، بقيمة 78 دولارًا لتسجل مستوى 3405 دولارات.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن عيار 24 سجل 5572 جنيهًا، وعيار 18 سجل 4179 جنيهًا، فيمَا سجل عيار 14 نحو 3250 جنيهًا.

ووفقًا للتقرير الأسبوعي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنسبة 2.6 %، وبقيمة 120 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

افتتح عيار 21 التعاملات عند مستوى 4665 جنيهًا، ثم لامس 4800 جنيه، كأعلى مستوى في تاريخه، واختتم عند 4785 جنيهًا.

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في حين ارتفعت الأوقية بنسبة 2.7 %، وبقيمة 89 دولارًا، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 3238 دولارًا، ثم لامست 3358 دولارًا كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت عند 3327 دولارًا.

أوضح إمبابي، أن أسعار الذهب في السوق المحلية سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية لتلامس أعلى مستوى قياسي لها عند 3405 دولارات، نتيجة تراجع الدولار والمخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

أضاف أن تعرض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي للتهديد أضعف من قوة الدولار، ليبهط إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، حيث يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في غضون ذلك، أكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، أن الرئيس وفريقه يبحثون عن سبل لإقالة باول، وقال هاسيت يوم الجمعة: “سيواصل الرئيس وفريقه دراسة هذه المسألة”.

أدت التعريفات الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المحيطة بسياساته التجارية، إلى اضطراب الأسواق العالمية وخيمت على التوقعات الاقتصادية لأكبر اقتصاد في العالم، مما دفع المستثمرين إلى الانسحاب من الأصول الأمريكية.

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بقيمة 1135 جنيهًا، وبنسبة 30% منذ بداية العام، حيث افتتح سعر عيار 21 تعاملات العام عند مستوى 3740 جنيهًا، واختتم تعاملات الأسبوع عند 4875 جنيهًا.

في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 781 دولارًا وبنسبة 30 % منذ بداية العام، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2624 دولارًا، وسجلت في ختام تعاملات الأسبوع الماضي 3405 دولارات.