رئيس الفيدرالي الأمريكي في شيكاغو: لا يجب التشكيك في…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 21 أبريل 2025 09:14 صباحاً - سي إن بي سي_ عبر رئيس الفيدرالي الأمريكي في شيكاغو أوستن غولسبي، بعد حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد السياسة النقدية، اليوم الأحد، عن أمله في ألا تتوجه الولايات المتحدة نحو بيئة يتم فيها التشكيك في قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تحديد السياسة النقدية بشكل مستقل عن الضغوط السياسية.

وقال غولسبي أن خبراء الاقتصاد متفقون على أن البنوك المركزية التي لديها القدرة على إدارة السياسة النقدية دون تأثير سياسي تحقق نتائج أفضل لاقتصاداتها، وذلك رداً على سؤال في برنامج “فيس ذا نيشن” الذي تبثه شبكة “سي بي.إس” بخصوص انتقادات الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي لرئيس البنك المركزي المصري الأميركي جيروم باول.

وأضاف أنه بالنسبة لمن لا يتمتعون بهذه الحرية، فإن “معدل التضخم أعلى، والنمو أبطأ، وسوق العمل أسوأ”.

وتابع “آمل بشدة ألا ندفع أنفسنا إلى بيئة يكون فيها الاستقلال النقدي موضع تشكيك، لأن ذلك من شأنه أن يقوض مصداقية مجلس الاحتياطي الاتحادي”.

مؤخراً، كثّف الرئيس الأمريكي هجماته على رئيس الاحتياطي الفيدرالي، في الوقت الذي ينظر فيه القضاء الأعلى في قضية قد تسهّل للرئيس إقالته من منصبه.

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وفي أحدث التصريحات الرسمية، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، الأسبوع الماضي، إن الرئيس دونالد ترامب وأعضاء فريقه سيدرسون خيار إقالة رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول.