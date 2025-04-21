نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوكرانيا تبحث استيراد 6.3 مليار متر مكعب من الغاز للشتاء… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 21 أبريل 2025 01:10 صباحاً - سي إن بي سي_ تبحث أوكرانيا استيراد ما يصل إلى 6.3 مليار متر مكعب من الغاز لموسم الشتاء 2025 – 2026 مع انخفاض الاحتياطيات إلى مستوى قياسي بسبب الأضرار التي لحقت ببعض المرافق جراء الحرب، وفق ما قال الرئيس السابق لشركة تشغيل خطوط نقل الغاز.

وقال سيرغي ماكوجون عبر تطبيق تيليجرام إن أوكرانيا اضطرت إلى زيادة السحب من مخزون الغاز وزادت من وارداتها في الشتاء والربيع بعد أن أدت هجمات صاروخية روسية إلى إتلاف منشآت إنتاج في شرق البلاد.

وأضاف مستشهداً ببيانات من جمعية مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا “جي.آي.إي”، أن مستوى التخزين هو “الأدنى على الإطلاق” عند 0.7 مليار متر مكعب – 2.22% من سعة التخزين الكاملة – اعتباراً من 16 أبريل، نهاية موسم الشتاء والربيع.

إلى ذلك، ذكر ماكوجون أن البلاد ستحتاج إلى جمع ما لا يقل عن 12.8 مليار متر مكعب من الغاز للاحتياطيات، بما في ذلك 4.6 مليار متر مكعب من الغاز المعالج – أو الغاز العازل – وهو ما يلزم لضمان الضغط الكافي في مرافق التخزين.

وقال ماكوجون “وفقاً لحساباتي، ونظراً لحجم الإنتاج المحلي، فإن هذا سيتطلب استيراد ما لا يقل عن 5.5 مليار متر مكعب من الغاز، ويفضل 6.3 مليار متر مكعب”.

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وأشار إلى أن شركة النفط والغاز الحكومية الأوكرانية “نفتو غاز” أعلنت عن حجم الواردات المطلوب عند مستوى أقل يبلغ 4.6 مليار متر مكعب.

وقال ماكوجون إن هذا الكم سيكلف البلاد ما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار، لكن الأموال المتاحة حالياً كافية لشراء 0.4 مليار متر مكعب فقط، مضيفاً أن شركة “نفتو غاز” والحكومة ستحتاجان إلى إيجاد أموال كبيرة لسد الفجوة.

وفي مارس، قال دميتري ليبا، رئيس شركة تشغيل خطوط نقل الغاز آنذاك، لرويترز إن أوكرانيا بحاجة إلى استيراد ما لا يقل عن أربعة مليارات متر مكعب من الغاز لموسم التدفئة الجديد، ويمكن أن يكون نصف الحجم من الغاز المسال.