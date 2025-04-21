بسبب ضوابط التصدير.. تراجع معدلات تصدير 3 معادن حرجة في…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 21 أبريل 2025 12:14 صباحاً - سي إن بي سي_ أظهرت بيانات صينية تراجع معدلات تصدير ثلاثة أنواع من المعادن حرجة في قطاعي الدفاع والرقائق، تفرض عليها بكين ضوابط تصديرية، إلى أدنى مستويات تاريخياً رغم ارتفاع الأسعار عالمياً.

الصين هي أكبر منتج في العالم لمعادن الأنتيمون والجرمانيوم والجاليوم، وهي معادن متخصصة وحيوية في الطاقة النظيفة وصناعة الرقائق والدفاع.

ومنذ عام 2023، أدرجت بكين هذه المعادن تدريجياً في قائمة للمنتجات الخاضعة لضوابط التصدير وحظرت في ديسمبر تصديرها إلى الولايات المتحدة.

ويعني إدراج أي منتج في قائمة الضوابط الصينية أنه يتعين على المصدرين التقدم بطلب للحصول على تراخيص، وهي عملية تسمح لبكين بممارسة الهيمنة التي عززتها على مدار سنوات فيما يتعلق بالتعدين ومعالجة المعادن الحرجة.

وأظهرت بيانات جمركية صدرت، الأحد، انخفاض الصادرات واستبعاد بعض المشترين، وخصوصاً في أوروبا، من سلسلة التوريد.

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وانخفضت صادرات الأنتيمون والجرمانيوم في الربع الأول بنسبة 57% و39% على الترتيب، مقارنة بالعام الماضي.

ووصلت صادرات الجاليوم في مارس إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2023.

ولم تصدر الصين أي شحنات من الأنتيمون إلى الولايات المتحدة منذ سبتمبر من العام الماضي، كما لم تكن هناك صادرات من الجرمانيوم والجاليوم منذ عام 2023.