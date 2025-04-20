مال وأعمال

واردات الصين من النفط الروسي تتراجع 14.7% في الربع الأول

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  • واردات الصين من النفط الروسي تتراجع 14.7% في الربع الأول 6/9
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نعرض لكم الان تفاصيل خبر واردات الصين من النفط الروسي تتراجع 14.7% في الربع الأول من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أبريل 2025 11:12 مساءً - وكالات .. خفضت الصين وارداتها من النفط الروسي بنسبة 14.7% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي الكمية إلى 24.315 مليون طن، وذلك وفقًا لبيانات صادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية.

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وبلغت قيمة صادرات النفط الروسي إلى الصين خلال هذه الفترة نحو 13 مليار دولار، مسجّلة انخفاضًا بنسبة 22% مقارنة بالفترة من يناير إلى مارس من العام الماضي.

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وعلى الرغم من هذا التراجع، لا تزال روسيا تحتفظ بمكانتها كأكبر مورد للنفط إلى الصين، حيث يُشكّل النفط أكثر من 40% من إجمالي قيمة الإمدادات الروسية إلى السوق الصينية.

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وفي مارس الماضي، ارتفعت صادرات النفط الروسي إلى الصين بنسبة 14% على أساس شهري، لتصل إلى 8.85 مليون طن مقارنة بشهر فبراير، كما زادت قيمة الواردات الصينية من النفط الروسي إلى 4.6 مليار دولار، بارتفاع نسبته 9% مقارنة بالشهر السابق.

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وفي وقت سابق، صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، لوكالة “تاس” بأن روسيا مستعدة لتزويد الصين بكميات غير محدودة من النفط، بما يتوافق مع احتياجاتها.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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