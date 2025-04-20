واردات الصين من النفط الروسي تتراجع 14.7% في الربع الأول

دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أبريل 2025 11:12 مساءً - وكالات .. خفضت الصين وارداتها من النفط الروسي بنسبة 14.7% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي الكمية إلى 24.315 مليون طن، وذلك وفقًا لبيانات صادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية.

وبلغت قيمة صادرات النفط الروسي إلى الصين خلال هذه الفترة نحو 13 مليار دولار، مسجّلة انخفاضًا بنسبة 22% مقارنة بالفترة من يناير إلى مارس من العام الماضي.

وعلى الرغم من هذا التراجع، لا تزال روسيا تحتفظ بمكانتها كأكبر مورد للنفط إلى الصين، حيث يُشكّل النفط أكثر من 40% من إجمالي قيمة الإمدادات الروسية إلى السوق الصينية.

وفي مارس الماضي، ارتفعت صادرات النفط الروسي إلى الصين بنسبة 14% على أساس شهري، لتصل إلى 8.85 مليون طن مقارنة بشهر فبراير، كما زادت قيمة الواردات الصينية من النفط الروسي إلى 4.6 مليار دولار، بارتفاع نسبته 9% مقارنة بالشهر السابق.

وفي وقت سابق، صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، لوكالة “تاس” بأن روسيا مستعدة لتزويد الصين بكميات غير محدودة من النفط، بما يتوافق مع احتياجاتها.