نعرض لكم الان تفاصيل خبر أنجلو جولد توقع اتفاقية استغلال الذهب والمعادن في بعض مناطق… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أبريل 2025 07:11 مساءً - شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مراسم توقيع نموذج اتفاقية استغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة في بعض مناطق الصحراء الشرقية بجمهورية مصر العربية، بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة “أنجلو جولد أشانتي”.

وقع الاتفاقية، الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والدكتور محمد الباجورى المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية، ومن جانب شركة “أنجلو جولد اشانتي” المهندسة هدى منصور – العضو المنتدب والمدير العام لمنجم السكري والممثلة عن إنجلو جولد في مصر.

وعقب مراسم التوقيع، أكد المهندس كريم بدوي على أن هذه الاتفاقية تُعد أحد نتائج ومخرجات الاجتماعات السابقة التي تمت مع المختصين بشركة أنجلو جولد أشانتي، مشيرا إلى أن تطوير نظم الاتفاقيات لتتواكب مع النظم العالمية هو من أهم المحاور لاستراتيجية عمل الوزارة لإعطاء ثقة لشركات التعدين العالمية لضخ استثمارات جديدة في قطاع التعدين المصري.

ولفت وزير البترول إلى أن هذه الاتفاقية نتاج تعاون وعمل تكاملي بين كافة المختصين، وهو ما يعزز من استغلال التكنولوجيا الحديثة في عمليات البحث والتنقيب عن الذهب، موجها الشكر لشركة أنجلو جولد على الجهود المبذولة وهذه الشراكة الناجحة التي توجت بتوقيع الاتفاقية اليوم.

وأضاف بدوي أن هذه الاتفاقية تمثل انطلاقة جديدة في قطاع التعدين وتؤكد الجدية لاستراتيجية عمل الوزارة على أرض الواقع، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية ستفتح الأفاق أمام شركات التعدين العالمية الأخرى لضخ استثمارات جديدة في استغلال الذهب والمعادن المصاحبه.

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ومن جانبها، أشادت المهندسة هدى منصور بالتطورات التي يشهدها قطاع التعدين المصري ودعم المهندس كريم بدوي وجهود الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وفريق عمل الوزارة في تذليل أية معوقات أمام الشركة والمستثمرين لتسريع العمليات.

وأعربت عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية اليوم، والتي تمثل مرحلة جديدة لتوسيع استثمارات شركة “أنجلو جولد أشانتي” في مصر.

حضر التوقيع، المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة هبة رسلان الممثل القانوني لشركة أنجلو جولد مصر.