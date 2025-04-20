نعرض لكم الان تفاصيل خبر «آي صاغة»: 120 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب خلال أسبوع من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أبريل 2025 06:14 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنسبة 2.6% وبقيمة 120 جنيها، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت.

كما ارتفعت الأوقية بنسبة 2.7 % وبقيمة 89 دولارا، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن عيار 21 افتتح التعاملات عند مستوى 4665 جنيهًا، ثم لامس 4800 جنيه، كأعلى مستوى في تاريخه، واختتم عند 4785 جنيهًا.

في حين افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 3238 دولارًا، ثم لامست 3358 دولارًا كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت عند 3327 دولارًا.

وأضاف إمبابي، أن عيار 24 سجل 5469 جنيهًا، وبلغ عيار 18 مستوى 4101 جنيه، فيمَا سجل عيار 14 نحو 3190 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 38280 جنيهًا.

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ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند مستوى 4785 جنيهًا، ثم لامس 4790 جنيهًا، واختتم عند 4785 جنيهًا، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

أوضح إمبابي، أن أسعار الذهب في السوق المحلية واصلت ارتفاعها لمستويات غير مسبوقة في تاريخ التعاملات، بفعل ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية، واستمرار سعر صرف الدولار فوق مستوى 51 جنيهًا، وذلك على الرغم من تباطؤ المبيعات.

أضاف أن عمليات الشراء ما زالت تحمل بعض المخاطرة، نتيجة عدم استقرار الأسواق العالمية.

ولفت إلى أن تغير سياسية البنك المركزي المصري المصري للتيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة بنحو 2.25 % ، ستدفع كثير من المواطنين للذهب مرة أخرى، ما يعزز من الطلب ودفع الأسعار لمزيد من الارتفاعات، لا سيما مع حالة الضبابية وعدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بقيمة 1045 جنيهًا، وبنسبة 28% منذ بداية العام، حيث افتتح عيار 21 تعاملات العام عند مستوى 3740 جنيهًا، واختتم تعاملات الأسبوع عند 4785 جنيهًا.

في حين ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بنحو 703دولارات وبنسبة 27% منذ بداية العام، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2624 دولارًا، وسجلت في ختام تعاملات الأسبوع الماضي 3327 دولارًا، وفقًا لبيانات لمنصة «آي صاغة».

أوضح إمبابي، أن أسعار الذهب في البورصة العالمية شهدت ارتفاعات حادة خلال الأسبوع الماضي، بفعل ضعف الدولار، والطلب الناشئ عن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

أضاف، أن التصريحات المتشددة لـ جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، حدت من ارتفاع أسعار الذهب، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأمريكية والمخاطر الجيوسياسية، والتي ما زالت تدعم أسعار الذهب.

في حين ذلك تصاعدت التوترات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجيروم باول، رئيس الفيدرالي، حول توجهات السياسة النقدية الأمريكية، وتفكير ترامب في إقالة باول، ما يعزز من قوة الذهب، وسط رغبة الرئيس الأمريكي في خفض أسعار الفائدة.

قال باول في تصريحات صحفية في النادي الاقتصادي بشيكاغو، “إن الاقتصاد الأمريكي متين رغم تزايد حالة عدم اليقين ومخاطر التراجع”، وأعرب عن ثقته في أن الاقتصاد لا يزال في وضع يسمح له بانتظار مزيد من الوضوح، مما يمنحه الثقة لتجنب أي تعديلات في السياسة النقدية.

وأعلنت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، أن الاقتصاد في وضع جيد، على الرغم من تباطؤ بعض القطاعات، وأضافت أن السياسة النقدية لا تزال مقيدة، مما يضغط على التضخم، وأن أسعار الفائدة المحايدة “قد ترتفع”.