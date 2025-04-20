نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين تدعو واشنطن إلى إنهاء الحرب التجارية وتؤكد جاهزيتها… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 20 أبريل 2025 03:14 مساءً - العربية نت .. دعا سفير الصين لدى الولايات المتحدة، شيه فنغ، واشنطن إلى السعي للتوصل إلى توافق مع بكين والتعايش السلمي، لكنه شدد أيضا على أن الصين جاهزة للرد في ظل تصاعد الحرب التجارية.

وفي تصريحات خلال فعالية عامة في واشنطن، نُشرت تفاصيلها على الموقع الإلكتروني للسفارة الصينية، قال شيه إن الرسوم الجمركية ستدمر الاقتصاد العالمي، وقارن بين الكساد الكبير والرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة عام 1930.

وفي إشارة إلى مفاهيم في الطب الصيني التقليدي، مثل ضرورة تحقيق التوازن بين القوتين المتضادتين اليين واليانغ، قال شيه إن الانسجام يجب أن يوجه العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأضاف: “عادة ما تجمع وصفة الطب الصيني التقليدي الجيدة بين العديد من المكونات المختلفة التي تُعزز بعضها بعضا وتُحقق أفضل النتائج الطبية”.

وتابع: “وبالمثل، الأرض واسعة بما يكفي لاستيعاب كل من الصين والولايات المتحدة. علينا أن نسعى إلى التعايش السلمي بدلا من التصادم وجها لوجه، وأن نساعد بعضنا بعضا على النجاح بدلا من الوقوع في فخ الخسارة المتبادلة”.

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وتوقفت التجارة الضخمة تقريبا بين أكبر اقتصادين في العالم بسبب الحرب التجارية وذلك مع فرض رسوم جمركية تزيد عن 100% في كلا الاتجاهين، ومجموعة من القيود التجارية والاستثمارية والثقافية.

وهاجمت أكبر رابطة لبناء السفن في الصين أمس خطة أمريكية لفرض رسوم موانئ على السفن المرتبطة بالصين.

وفي حين أن اليابان وتايوان ودولا أخرى تُجري بالفعل محادثات أو تستعد للتفاوض مع واشنطن بشأن رسوم “يوم التحرير” التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، لا يوجد حاليا أي حوار رفيع المستوى مقرر مع الصين.

وقال ترامب يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تُجري محادثات جيدة بشكل خاص مع الصين وسط الحرب التجارية بين البلدين.

وأضاف للصحفيين في البيت الأبيض “بالمناسبة، لدينا محادثات جيدة مع الصين. إنها، في الواقع، جيدة للغاية”. ولم يُقدم أي تفاصيل إضافية.

وتقول الصين إن على الولايات المتحدة إظهار الاحترام قبل إمكانية إجراء أي محادثات بين الجانبين.

وأكد السفير الصيني معارضة بلاده للحرب التجارية لكنه أشار إلى أنها سترد على أي دولة تفرض عليها رسوما جمركية.