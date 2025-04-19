مال وأعمال

رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المصانع بالعاشر من…

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  • رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المصانع بالعاشر من… 1/9
  • رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المصانع بالعاشر من… 2/9
  • رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المصانع بالعاشر من… 3/9
  • رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المصانع بالعاشر من… 4/9
  • رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المصانع بالعاشر من… 5/9
  • رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المصانع بالعاشر من… 6/9
  • رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المصانع بالعاشر من… 7/9
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  • رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المصانع بالعاشر من… 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المصانع بالعاشر من… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 19 أبريل 2025 04:11 مساءً - بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، صباح اليوم، جولة تفقدية بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

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واستهل رئيس الوزراء جولته بالإشارة إلى أن اليوم سيشهد تفقد مجموعة من المصانع في عددٍ من المجالات المختلفة، من بينها الأدوية، والصناعات الغذائية، ومكونات المعدات الكهربائية، ومعدات المرافق، والبنية التحتية، والنقل.

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وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة قطعت شوطًا مُهمًا للغاية في ملف دعم الصناعة، وتيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المُنشآت الصناعية، وهناك مؤشرات مُهمة على ذلك نلمسها بشكل واضح من الإقبال الكبير من قِبل المستثمرين المحليين والأجانب على إقامة مصانع جديدة في القطاعات الصناعية المختلفة.

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وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: ما نشهده اليوم من تقدم في ملف الصناعة يُمثل إنجازًا مُهمًا على طريق تحقيق مستهدفات الدولة المصرية لتوطين مختلف الصناعات، وهو الأمر الذي يُساعد في تغطية متطلبات السوق المحلية، بجانب أن معظم هذه المصانع تُخصص حصصًا من إنتاجها للتصدير، ما يُسهم في زيادة العوائد من العملة الأجنبية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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