استثمارات الصين الأجنبية المباشرة تتخطى 37 مليار دولار في…

دبي - احمد فتحي في السبت 19 أبريل 2025 01:11 مساءً - العربية نت_ سجل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين تعافياً بسيطاً خلال الشهر الماضي، مقابل تراجعه خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة اليوم الجمعة.

وذكرت وزارة التجارة الصينية أن الاستثمار الأجنبي المباشر المستخدم فعليًا في بر الصين الرئيسي ارتفع بنسبة 13.2% سنويًا خلال مارس الماضي. وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى الصين خلال الربع الأول من العام الحالي 269.2 مليار يوان (37.35 مليار دولار) بانخفاض نسبته 10.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال الشهور الثلاثة الأولى من العام، تأسس 12,603 مشروعات استثمار أجنبي في الصين بمعدل نمو نسبته 4.3% سنويًا.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينجوا) إلى أن الاستخدام الفعلي للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التصنيع زاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى ليصل إلى 71.51 مليار يوان، وفي قطاع الخدمات بالصين 193.33 مليار يوان.

ووصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة خلال الربع الأول من العام الحالي 78.61 مليار يوان، مع نمو الاستثمار في قطاع خدمات التجارة الإلكترونية بنسبة 100.5%، وفي قطاع تصنيع أدوية التكنولوجيا الحيوية بنسبة 63.8%، وفي قطاع صناعة معدات الفضاء بنسبة 42.5%، والأجهزة الطبية بنسبة 12.4% سنويًا.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وزادت الاستثمارات الوافدة من رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” بنسبة 56.2% خلال الربع الأول، في حين زادت الاستثمارات من الاتحاد الأوروبي بنسبة 11.7%، ومن سويسرا بنسبة 76.8%، ومن بريطانيا بنسبة 60.5%، ومن اليابان بنسبة 29.1%، ومن كوريا الجنوبية بنسبة 12.9% سنويًا.