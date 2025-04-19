حسين رفاعي: خفض الفائدة نتيجة طبيعية لتحسن مؤشرات التضخم

دبي - احمد فتحي في السبت 19 أبريل 2025 12:14 مساءً - باره عريان_ قال حسين رفاعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض معدلات الفائدة 225 نقطة، يأتي كنتيجة طبيعية بعد التحسن الذي شهدته معدلات التضخم.

وأضاف حسين رفاعي في تصريحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال، أن انخفاض أسعار الفائدة يشجع على الاستثمار، الأمر الذي من شأنه تعزيز فرص رفع معدلات النمو الاقتصادي.

ومن الجدير بالذكر، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت خفض أسعار الفائدة على الجنيه بواقع 225 نقطة أساس بعد تشديد وتقييد نقدي استمر لنحو 3 أعوام، لتبلغ حاليًا معدلات الفائدة 25% للإيداع و26% للإقراض بدلا من 27.25% و28.25% على التوالي.