كامل الوزير: إنشاء 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ إلى 18…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 18 أبريل 2025 03:14 مساءً - في ختام زيارته للمملكة العربية السعودية قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور رميح بن محمد الرميح نائب وزير النقل للنقل والخدمات اللوجستية بزيارة ميناء جدة الإسلامي والذي يعتبر الميناء الرئيس للمملكة العربية السعودية على البحر الأحمر ويخدم حركة التجارة كما يخدم ويستقبل حجاج بيت الله الحرام القادمين من كافة أنحاء العالم، ويتميز بموقعه المميز على خطوط الملاحة العالمية، إذ يربط بين ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وأفريقيا وتبلغ مساحة الميناء 12,5 كم2. ويشتمل على 62 رصيف و4 محطات ويضم خدمات لوجستية متكاملة.

وخلال الجولة تم تفقد المحطات بالميناء بدءا من محطتي مناوَلة الحاويات وكذلك تفقد المنطقة المتكاملة التي تمثِّل قرية لوجستية للإيداع وإعادة التصدير وكذلك ‌محطتي البضائع العامة وحوضي إصلاح السفن وصيانة القِطَع البحرية وأرصفة للخدمات البحرية من قُطُر بالإضافة إلى زيارة ‌صالات استقبال الحجاج والمعتمرين والزوَّار المجهَّزة بشكل متكامل وكذا المحطة المجهزة لركاب السفن السياحية.

كما تم خلال الجولة استعراض الخطوط الملاحية الجديدة العابرة للقارات التي تطلقها المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي والتي تهدف الى زيادة ربط موانئ المملكة بموانئ الشرق والغرب، وتوظيف موقع المملكة الإستراتيجي كمحور ربط للقارات الثلاث.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أهمية التكامل بين الموانىء البحرية والربط البحري بين الجانبين خاصة مع التطور الكبير في منظومة النقل البحري في مصر والسعودية مشيرا إلى أن الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتحقق نقلة نوعية في قطاع النقل البحري حيث تم إنشاء 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية إلى 18 ميناء.

كما تم إنشاء أرصفة ومحطات جديدة ليصبح إجمالي أطوال الأرصفة 100 كم أرصفة وحواجز أمواج بطول 50 كم وكذلك تعميق الممرات الملاحية حتى يتمكن قطاع الموانئ من استيعاب حتي 40 مليون حاوية مكافئة سنويا و400 مليون طن بضاعة.

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كما تمكن قطاع النقل البحري في مصر من جذب أكبر 6 خطوط ملاحية عالمية (MSC , MEARSK CMA CGM , HAPAG LOYED ,COSCO ,EVERGREEN) وجذب أكبر 7مشغلين عالمين (هاتشيسون و يوروجيت و CMA TERMINALS و إيه بي مولر و TIL وموانئ ابوظبي وموانئ دبي) وذلك في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.