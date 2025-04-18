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نعرض لكم الان تفاصيل خبر شريف الصياد: حاجة ملحة لتخفيضات أخرى بمعدلات الفائدة حتى… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 18 أبريل 2025 12:18 مساءً - شاهندة إبراهيم_ قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن قرار خفض الفائدة جاء متوافقًا مع التوقعات، نتيجة انخفاض معدلات التضخم على مدار شهرين متتاليين، بجانب حاجة الشركات إلى التوسع وضخ استثمارات جديدة في حين أن الفائدة البنكية المرتفعة تعرقل هذه التوسعات.
ومنذ قليل، قرر البنك المركزي المصري المصري، في اجتماع لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة الرئيسية على الجنيه بواقع 225 نقطة أساس، إلى 25% للإيداع 26% للإقراض، من مستوى 27.25% للإيداع 28.25% للإقراض.
وأكد الصياد في تصريحات لبوابة دوت الخليج جورنال، أن هناك حاجة لتخفيضات أخرى في معدلات الفائدة ليظهر الأثر المنتظر على الاستثمار، مضيفًا: “التخفيض خطوة جيدة جدا لكننا بحاجة إلى تخفيضات أخرى حتى يتعافى الاستثمار الصناعي”.
وتوقع ارتفاع طفيف في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة نتيجة رفع أسعار المحروقات.
وفي السياق نفسه، يرى رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن قرار رفع سعر المحروقات كان من الممكن تأجيله ولكن توقيت تطبيقه لم يكن مثالي.
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وقال إن معدل الفائدة الجاذب للاستثمارات من المفترض ألا يزيد عن 21%، مشددًا على ضرورة أن يرجع إلى مستوياته الطبيعية حوالي 10% خلال العام المقبل.
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