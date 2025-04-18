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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عمرو الألفي: قرار المركزي بخفض الفائدة يأتي مواكبا للتوقعات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 18 أبريل 2025 12:18 مساءً - يارا الجنايني_ أكد عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن قرار البنك المركزي المصري المصري بخفض أسعار الفائدة يتماشى تمامًا مع التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى إمكانية اتخاذ هذه الخطوة في ظل التطورات الاقتصادية الحالية.
وأوضح الألفي في تصريحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال أن خطاب البنك المركزي المصري تناول عددًا من النقاط المهمة، حيث أشار إلى الظروف العالمية الراهنة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الاقتصاد المصري قد أظهر قدرة على التحسن رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف الألفي أن انخفاض معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة كان من العوامل الرئيسية التي ساعدت في اتخاذ هذا القرار.
وأفاد بأن هذا الخفض يعكس التوجهات التي تسعى لتحقيق الأهداف الاقتصادية المستهدفة للعام 2026، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري يعمل بشكل استراتيجي على تعزيز استقرار السوق المالي والنقدي.
وقال الألفي: “هذا القرار يتماشى مع ما كنا نتوقعه، ولا يوجد أي جديد في ذلك، حيث إن التحليل الأساسي كان يسلط الضوء على تحسن التضخم وتراجع الضغوط الاقتصادية، وهو ما يتناسب مع استهداف المركزي للخفض التدريجي للفائدة”.
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وقد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم، خفض سعر الفائدة الرئيسية على الجنيه بواقع 225 نقطة أساس، ليصبح سعر العائد لليلة واحدة 25% للإيداع و26% للإقراض، بعد أن كان عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
ويأتي هذا القرار في إطار سياسة التيسير النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري بعد دورة طويلة من التشديد النقدي التي بدأت في عام 2022.
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