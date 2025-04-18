هناء الهلالي: أثر إيجابي على سعر إقراض البنوك للشركات…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 18 أبريل 2025 11:09 صباحاً - شاهندة إبراهيم_ قالت الدكتورة هناء الهلالي، العضو المنتدب لشركة الخير للتمويل متناهي الصغر، إن تخفيض سعر الفائدة سيكون له أثر إيجابي على سعر إقراض البنوك للشركات والجمعيات الأهلية.

ومنذ قليل، قرر البنك المركزي المصري المصري، في اجتماع لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة الرئيسية على الجنيه بواقع 225 نقطة أساس، إلى 25% للإيداع 26% للإقراض، من مستوى 27.25% للإيداع 28.25% للإقراض.

وتابعت الهلالي في تصريحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال، أن القرار سينعكس ذلك على سعر إقراض عملاء المشروعات المتناهية الصغرى وهي شريحة مهمة في السوق ليساعدهم على إقامة مشروعاتهم واستدامتها ويحقق نمو قطاع حيوي وهام وهو مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وخلق فرص عمل ومكافحة الفقر ورفع مستوى دخل الأسر الفقيرة.

كما أشارت إلى أن قرار خفض الفائدة سينعكس أيضا على الاقتصاد ككل من خلال تمويل الشركات الكبيرة بسعر فائدة أفضل من السعر الحالي وينعكس كذلك على توطين الصناعة وإحلال الواردات ونمو الصادرات.

ومن ناحية أخرى، قالت إن هذا التخفيض سوف يؤثر سلبا على جانب الإيداع وخاصة شهادات الدخل الثابت التي يعتمد عليها الكثير من عملاء البنوك، هذا بالإضافة إلى تخفيض أعباء خدمة الدين في الموازنة العامة للدولة.