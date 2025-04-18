داليا السواح: خفض الفائدة خطوة مهمة نحو طريق الإصلاح…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 18 أبريل 2025 10:12 صباحاً - شاهندة إبراهيم – قالت داليا السواح، العضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة ، خطوة مهمة نحو طريق الإصلاح الاقتصادي وزيادة تدفق الاستثمارات، كما يأتي تيسيرًا على القطاع الصناعي وقطاع الأعمال للعمل في مناخ استثماري جاذب و بيئة صحية للأعمال.

وأعربت السواح في تصريحات لبوابي دوت الخليج جورنال، عن تطلعها لعدم ارتفاع معدلات التضخم مجددًا والحفاظ على وتيرة انخفاضه تدريجيًا، قائلة إن ذلك لن يحدث إلا مع استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية التي نتمنى أن تهدى وتيرتها ليكون قرار المركزي الأخير هو أول سلسلة قرارات خفض الفائدة حتى نصل إلى نقطة عادلة تعبر عن الوضع الحقيقي للاقتصاد القومي.

وترى العضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، أن المعدل الجاذب للفائدة هو أن تعود مجددًا إلى مستوى 11 و12%.

ومنذ قليل، قرر البنك المركزي المصري المصري، في اجتماع لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة الرئيسية على الجنيه بواقع 225 نقطة أساس، إلى 25% للإيداع 26% للإقراض، من مستوى 27.25% للإيداع 28.25% للإقراض.