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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصطفى فوزي: خفض الفائدة يخفض تكاليف الإنتاج على قطاعي… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 18 أبريل 2025 12:14 صباحاً - رنا ممدوح_ أكد مصطفى فوزي، العضو المنتدب لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إيجابية قرار البنك المركزي المصري المصري بخفض معدلات الفائدة 225 نقطة على قطاعي الصناعة والإسكان.
وأوضح فوزي في تصريحات لبوابة دوت الخليج جورنال، أن القرار من شأنه خفض تكاليف الإنتاج، ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق.
وبالنسبة لانعكاس القرار على مسار مؤشرات البورصة المصرية، توقع أن يكون صعودًا خلال الجلسات القادمة، بدعم من الأسهم الصناعية والعقارات.
ومنذ قليل، قرر البنك المركزي المصري المصري، في اجتماع لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة الرئيسية على الجنيه بواقع 225 نقطة أساس، بعد دورة تشديد نقدي طويلة بدأت منذ عام 2022.
وخفض البنك المركزي المصري المصري سعر العائد لليلة واحدة إلى 25% للإيداع 26% للإقراض، من مستوى 27.25% للإيداع 28.25% للإقراض.
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وأوضحت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في بيان اليوم، أنه على الصعيد العالمي أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
كما أوضحت أن النمو الاقتصادي يظل مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.
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