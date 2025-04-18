عبير لهيطة: القطاع الخاص الأكثر استفادة من قرار خفض الفائدة

دبي - احمد فتحي في الجمعة 18 أبريل 2025 12:14 صباحاً - رنا ممدوح_ وصفت عبير لهيطة ، العضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة– ايجيترانس، قرار البنك المركزي المصري المصري بخفض معدلات الفائدة 225 نقطة بالإيجابي، متوقعه أن ينعكس تأثيره الفترة القادمة على كافة القطاعات.

وأكدت لهيطة في تصريحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال، أن القرار إيجابي على القطاع الخاص تحديدًا، ومن شأنه المساعدة في زيادة ضخ مزيد من الاستثمارات.

ومنذ قليل، قرر البنك المركزي المصري المصري، في اجتماع لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة الرئيسية على الجنيه بواقع 225 نقطة أساس، بعد دورة تشديد نقدي طويلة بدأت منذ عام 2022.

وخفض البنك المركزي المصري المصري سعر العائد لليلة واحدة إلى 25% للإيداع 26% للإقراض، من مستوى 27.25% للإيداع 28.25% للإقراض.

وأوضحت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في بيان اليوم، أنه على الصعيد العالمي أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

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كما أوضحت أن النمو الاقتصادي يظل مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.