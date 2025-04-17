رئيس الوزراء: الدولة نجحت في تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية خلال…

دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أبريل 2025 11:08 مساءً - يارا الجنايني – قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات العشر الماضية في تنفيذ نحو مليون ونصف وحدة سكنية، بينها مليون و150 ألف وحدة إسكان اجتماعي ومتوسط، إلى جانب أكثر من 300 ألف وحدة إسكان بديل للمناطق غير الآمنة والعشوائية.

وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الدولة لا تنافس المطورين العقاريين، موضحًا أن هذه المشروعات موجهة لفئات لا يستهدفها القطاع الخاص، مثل الشباب ومحدودي الدخل والأسر ذات القدرات المالية المحدودة، وهي الفئة التي تقع خارج نطاق عمل المطورين الذين يركزون على شرائح الدخل الأعلى.

وأضاف أن الدولة مستمرة في تنفيذ مشروع جديد يتضمن 400 ألف وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من هذه الوحدات قد تم الانتهاء من بنائه بالفعل، وسيتم تسليم بعضها خلال العام الجاري، في حين لن تتجاوز فترة تسليم الوحدات المتبقية ثلاث سنوات كحد أقصى.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تتحرك وفق خطة واضحة لتوفير سكن كريم للفئات الأكثر احتياجًا، في إطار دورها الاجتماعي، مؤكدًا أن البرنامج القومي للإسكان الذي تطبقه مصر لا يوجد له مثيل على مستوى العالم من حيث الحجم والتأثير.

وأشار مدبولي إلى أن مشكلة السكن في مصر كانت تمثل أزمة مزمنة في السابق، مستشهدًا بعدد من الأعمال الدرامية التي كانت تسلط الضوء على ظواهر مثل سكن المقابر والعشوائيات، لافتًا إلى أن الدولة نجحت في معالجة هذه الظواهر من خلال مشروعات الإسكان الجديدة التي تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.