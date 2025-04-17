مال وأعمال

دونالد ترامب: توقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا الخميس…

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  • دونالد ترامب: توقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا الخميس… 1/9
  • دونالد ترامب: توقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا الخميس… 2/9
  • دونالد ترامب: توقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا الخميس… 3/9
  • دونالد ترامب: توقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا الخميس… 4/9
  • دونالد ترامب: توقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا الخميس… 5/9
  • دونالد ترامب: توقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا الخميس… 6/9
  • دونالد ترامب: توقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا الخميس… 7/9
  • دونالد ترامب: توقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا الخميس… 8/9
  • دونالد ترامب: توقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا الخميس… 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر دونالد ترامب: توقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا الخميس… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أبريل 2025 11:08 مساءً - سي إن بي سي_ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أنه سيتم توقيع اتفاقية المشاركة في امتلاك وتطوير استخراج المعادن مع أوكرانيا الخميس المقبل.

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وذكر ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض اليوم الخميس، أنه ليس راضياً عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وأن باول سيغادر منصبه إذا طلب منه ترامب ذلك.

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ووصف ترامب باول بأنه “متأخر جداً” في اتخاذ القرارات المناسبة في السياسة النقدية الأميركية.

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وقال ترامب: “لدينا رئيس للاحتياطي الفدرالي يتلاعب بالسياسة”، مشيراً أنه كان ينبغي على باول خفض معدلات الفائدة

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وأضاف: “أعتقد أن باول سيخفض معدلات الفائدة في وقت ما”.

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وفي سياق آخر، ذكر ترامب أنه يعتقد أن إيران ترغب في التفاوض بشأن برنامجها النووي، وأنه ليس متعجلاً لتنفيذ هجوم على إيران بسبب برنامجها النووي.

وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي قبل الجولة الثانية من المحادثات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني، والمقرر عقدها في العاصمة الإيطالية روما يوم السبت المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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