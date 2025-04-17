مال وأعمال

مدبولي: تكلفة إنتاج السولار والبنزين لا تزال أعلى من السعر…

0 نشر
0 تبليغ

  • مدبولي: تكلفة إنتاج السولار والبنزين لا تزال أعلى من السعر… 1/9
  • مدبولي: تكلفة إنتاج السولار والبنزين لا تزال أعلى من السعر… 2/9
  • مدبولي: تكلفة إنتاج السولار والبنزين لا تزال أعلى من السعر… 3/9
  • مدبولي: تكلفة إنتاج السولار والبنزين لا تزال أعلى من السعر… 4/9
  • مدبولي: تكلفة إنتاج السولار والبنزين لا تزال أعلى من السعر… 5/9
  • مدبولي: تكلفة إنتاج السولار والبنزين لا تزال أعلى من السعر… 6/9
  • مدبولي: تكلفة إنتاج السولار والبنزين لا تزال أعلى من السعر… 7/9
  • مدبولي: تكلفة إنتاج السولار والبنزين لا تزال أعلى من السعر… 8/9
  • مدبولي: تكلفة إنتاج السولار والبنزين لا تزال أعلى من السعر… 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: تكلفة إنتاج السولار والبنزين لا تزال أعلى من السعر… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أبريل 2025 10:11 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الدولة ظلت لسنوات تُرجئ تحريك أسعار المنتجات البترولية رغم الارتفاعات العالمية، على أمل أن تكون الأزمات التي واجهها العالم مؤقتة، إلا أن استمرار تلك الأزمات لفترة طويلة حمّل الهيئة العامة للبترول أعباء مالية ضخمة، نتيجة استمرار الدعم في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

predco_adv_2021

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن أسعار الوقود لا تتأثر فقط بسعر خام برنت، بل تدخل في تحديدها عوامل كثيرة، من بينها تكلفة الاقتراض التي اضطرت إليها الهيئة لتوفير احتياجات السوق المحلي على مدار السنوات الأربع الماضية، ما أدى إلى ضغوط مالية متزايدة على الهيئة، التي تُعد كيانًا اقتصاديًا يُفترض أن يُحقق التوازن الذاتي في موارده.

E-Bank

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما تقوم به الحكومة حاليًا هو إعادة هيكلة الهيئة العامة للبترول لإعادتها إلى المسار المالي الصحيح، مؤكدًا أن تكلفة إنتاج لتر السولار أو البنزين لا تزال حتى الآن أعلى من السعر الذي تطرحه الهيئة في السوق، رغم التقدم الكبير الذي أُحرز في ملف رفع الدعم.

NTRA 2022
contact_04-2025

وأضاف: “اقتربنا من إنهاء ملف الدعم على المنتجات البترولية، حيث تجاوزنا أكثر من 90% من خطة الإصلاح، ولم يتبقَ سوى جزء بسيط”، مشددًا على أنه لن تكون هناك أي زيادات جديدة في أسعار الوقود قبل أكتوبر المقبل، تنفيذًا لقرار لجنة التسعير التلقائي بتثبيت الأسعار لمدة ستة أشهر.

AYADY

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة توازن بين خطوات الإصلاح الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى اجتماع عقده اليوم مع رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لمتابعة أوضاع المعاشات وخطط الدولة لضمان استدامتها على المدى الطويل، إضافة إلى لقاءات مع وزير التموين ووزير المالية لتأمين احتياجات السوق من السلع الأساسية والخبز للعام المالي المقبل.

تابعنا على | Linkedin | instagram

بنك التعمير والاسكان
BonatMisr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولي: تكلفة إنتاج السولار والبنزين لا تزال أعلى من السعر… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا