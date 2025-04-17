رئيس الوزراء: صرف أكثر من 15 مليار جنيه تعويضات لنزع الملكية

دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أبريل 2025 10:11 مساءً - يارا الجنايني – أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، أن الدولة رصدت أكثر من 15 مليار جنيه لتعويضات نزع الملكية ، ويتم الصرف بشكل متتابع، موضحًا أن أي تأخير لا يعود إلى نقص في الموارد المالية، وإنما بسبب إجراءات قانونية تتعلق بإثبات الملكية.

وأضاف أن هيئة المساحة المصرية، باعتبارها الجهة القانونية المختصة، تتولى مراجعة مستندات الملكية، وأن التأخير في بعض الحالات ناتج عن وجود منازعات أو عدم وضوح المالكين الأصليين، مشيرًا إلى أن الدولة لا تنفذ أي قرار نزع إلا بعد إيداع قيمة التعويض لدى هيئة المساحة.

وشدد رئيس الوزراء على متابعته المستمرة لهذا الملف، موجهًا الهيئة بزيادة وتيرة العمل لتسريع الإجراءات والبت في طلبات المواطنين، مع الاعتراف بوجود بعض التعقيدات التي تسعى الحكومة لمعالجتها، مؤكدًا أنه سيتم زيادة قيمة التعويضات المخصصة للمواطنين المتضررين من نزع الملكية في السنة المالية القادمة