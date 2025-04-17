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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: لجان مشتركة بين مصر وقطر تسرع خطوات التفاوض لإتمام… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أبريل 2025 09:14 مساءً - يارا الجنايني_ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن لجانًا مشتركة بين مصر وقطر بدأت بالفعل في العمل على عدد من الملفات الاستثمارية المهمة، مؤكدًا وجود حرص من قيادتي البلدين على تسريع جميع الإجراءات اللازمة لإتمام هذه الصفقات.
وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن هناك طلبات محددة من الجانب القطري في مجالات استثمارية معينة، وتعمل الحكومة المصرية حاليًا على إنهاء التفاوض بشأنها، تمهيدًا للإعلان عنها فور التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها.
وأضاف أن التوجيهات الصادرة تؤكد ضرورة إنهاء كافة الإجراءات بأسرع وقت، وأن الإعلان الرسمي عن هذه الاتفاقات سيتم فور استكمالها، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة أخبارًا مبشرة على صعيد التعاون الاقتصادي بين البلدين.
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