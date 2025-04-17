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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: الحكومة ملتزمة بالإصلاحات الاقتصادية ومؤشرات إيجابية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أبريل 2025 09:14 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة بدأت مناقشة موازنة العام المقبل، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الموازنة مخصص لسداد الفوائد في إطار التعامل مع موضوع الدين العام.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على إصلاحات اقتصادية تساهم في تعزيز قدرة الدولة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ خططها الاقتصادية رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد، مؤكدًا أن هناك تقدمًا ملحوظًا في الوضع الاقتصادي مقارنة بالعام الماضي، وأن الرؤية المستقبلية واضحة وقوية، مع خطة تتماشى مع تطلعات الدولة للسنوات القادمة.
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