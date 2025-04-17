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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: إطلاق مشروعي طاقة الرياح في رأس غارب بقدرة 1150… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أبريل 2025 08:07 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إطلاق مشروعي طاقة الرياح في منطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، بقدرة إجمالية تصل إلى 1150 ميجاوات، في إطار جهود الدولة لتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة.
وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المشروع الأول، الذي يضم محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 650 ميجاوات، قد بدأ بالفعل في العمل، حيث تم إدخال 500 ميجاوات من إجمالي الطاقة المنتجة، ومن المتوقع أن يتم إدخال الـ150 ميجاوات المتبقية في الخدمة خلال الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع القادمة.
أما المشروع الثاني، الذي يقدر طاقته بـ500 ميجاوات، فقد بدأ أيضاً في توليد الطاقة ويجري العمل على تأهيله بالكامل لدخول الخدمة.
وأكد مدبولي أن الحكومة حريصة على تنفيذ هذه المشاريع الحيوية قبل بداية الصيف، مشيرًا إلى أن المشروعات تسهم بشكل كبير في تعزيز قدرة مصر على إنتاج الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة.
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