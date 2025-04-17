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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: تعاون بين وزارتي البترول والكهرباء لتأمين احتياجات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أبريل 2025 08:07 مساءً - يارا الجنايني_ كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن تعاون مستمر بين وزارتي البترول والكهرباء لتأمين احتياجات مصر من الطاقة خلال فصل الصيف القادم.
وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الحكومة حريصة على ضمان توافر إمدادات الطاقة اللازمة لمواجهة زيادة الطلب خلال فصل الصيف، وذلك عبر التنسيق بين الوزارتين لضمان توافر الطاقة الكهربائية بكفاءة وبدون انقطاع.
وشدد مدبولي على أهمية هذا التعاون في تلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء خلال أشهر الصيف، التي تشهد عادة زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة، مؤكداً أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لضمان الاستقرار في إمدادات الطاقة على مدار العام.
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