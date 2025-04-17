مدبولي: المجموعة الوزارية تعمل على إعداد مجموعة من…

دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أبريل 2025 08:07 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل على إعداد مجموعة من السيناريوهات للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الحالية، موضحًا أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات المحتملة، بما في ذلك قرار الإدارة الأمريكية بإعادة فرض رسوم جمركية بعد فترة التسعين يومًا التي تم الإعلان عنها.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، عرض خلال اجتماع الحكومة مجموعة من التوجهات المقترحة للتعامل مع السيناريوهات المختلفة، فيما استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دراسة متكاملة حول تداعيات هذه التطورات المحتملة على الاقتصاد المصري.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدراسة تناولت الخطوات التي تتخذها الدولة حاليًا، والسيناريوهات الاقتصادية التي قد تواجهها مصر في حال استمرار الحرب التجارية، أو في حال تفعيل الإجراءات الأمريكية بعد المهلة المحددة.

كما أكد أن الحكومة تضع في اعتبارها كل التحديات المحتملة وتعمل على تحصين الاقتصاد الوطني وتخفيف حدة التأثيرات الخارجية.