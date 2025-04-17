مال وأعمال

رئيس الوزراء: بدء تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة الـ30 مليار…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: بدء تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة الـ30 مليار… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أبريل 2025 08:07 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، بدء تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة الـ30 مليار جنيه التي تم إطلاقها لتمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة، بهدف دعم وتعميق الصناعة المحلية.

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وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الحكومة حددت سبعة قطاعات صناعية رئيسية للاستفادة من المبادرة، تشمل: الصناعات الدوائية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعة التعدين، وأخيرًا صناعة مواد البناء.

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وأشار إلى أن المبادرة تقدم التمويل بسعر فائدة مخفض يبلغ 15%، ويمكن أن ينخفض حتى 13% بحد أقصى، وذلك بحسب نسبة المكون المحلي المستخدم، بما يعزز التوجه نحو تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج المحلي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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