دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أبريل 2025 08:07 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، بدء تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة الـ30 مليار جنيه التي تم إطلاقها لتمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة، بهدف دعم وتعميق الصناعة المحلية.

وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الحكومة حددت سبعة قطاعات صناعية رئيسية للاستفادة من المبادرة، تشمل: الصناعات الدوائية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعة التعدين، وأخيرًا صناعة مواد البناء.

وأشار إلى أن المبادرة تقدم التمويل بسعر فائدة مخفض يبلغ 15%، ويمكن أن ينخفض حتى 13% بحد أقصى، وذلك بحسب نسبة المكون المحلي المستخدم، بما يعزز التوجه نحو تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج المحلي.