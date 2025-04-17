وزير المالية: نمو استثمارات هيئة التأمين الاجتماعي بقيمة…

دبي - احمد فتحي في الخميس 17 أبريل 2025 02:16 مساءً - أشار أحمد كجوك وزير المالية إلى أن استثمارات هيئة التأمين الاجتماعي كانت قد ارتفعت خلال العام المالي 2023-2024 بقيمة 44.2 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 7.8%، وذلك مقارنة بالعام المالي السابق له.

أضاف أن العائد الذي حققه صندوق استثمار أموال الهيئة قفز في 30 يونيو 2024 مقابل العائد المُحقق في 30 يونيو 2023، بزيادة قدرها 24.9 مليار جنيه، بنسبة زيادة 33.24%.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وموقف استثمارات صندوقها الاستثماري، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة.

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تضطلع بدور مُهم للغاية عبر توفير الحماية الاجتماعية للقوي العاملة من خلال التأمين عليهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي، فضلًا عن دورها في استثمار فائض الأموال لديها من خلال صندوق الاستثمار التابع لها.

وخلال الاجتماع استعرض اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الموقف المالي للهيئة منذ تطبيق قانون المعاشات الجديد، وموقف الفحص الإكتواري، مشيرًا إلى أن الهيئة مُستمرة في استثمار فوائض الأموال لديها في عدد من المشروعات المُهمة، بما يُحقق العائد المالي المطلوب من هذه الاستثمارات، مُستعرضًا في هذا السياق عددًا من المشروعات الاستثمارية التي تستثمر فيها الهيئة أموال الصندوق الاستثماري التابع لها.